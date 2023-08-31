«Не брошу Украину»: Зеленский о выборах президента в 2024 году Зеленский допустил свое участие в выборах президента в 2024 года на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью португальской телекомпании RTP допустил свое участие в возможных выборах главы государства в 2024 году. Он добавил, что на Украине во время военного положения выборы проводить нельзя, однако законодательство можно изменить.

В 2024 году, если будет идти конфликт и будут выборы, то я никогда в жизни не брошу свою страну. Потому что я гарант конституции, и я ее защищаю, что бы ни случилось, — сказал Зеленский.

Советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскина заявил, что на Украине вскоре может начаться гражданская война. По его словам, до внутреннего противостояния страну доведет тирания правительства Владимира Зеленского, неудачи на фронте, принуждение мужчин к службе в ВСУ и публичные казни отказывающихся идти на войну.

Он назвал Зеленского предателем государственных интересов и обвинил его во лжи о контрнаступлении. Соскин подчеркнул, что никакого наступления нет. При этом украинские военные продолжают гибнуть, а родственники даже не имеют возможности похоронить их должным образом.

До этого Соскин заявил, что спасти Украину от краха может смена власти. Он призвал срочно отстранить Зеленского от руководства страной, отменить военное положение и начать переговоры с Россией.