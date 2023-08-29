«Начнет жить»: Соскин назвал единственный способ спасти Украину Соскин заявил, что Украина «начнет жить» только в случае смены власти

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Смена власти на Украине спасла бы страну от краха, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, президента страны Владимира Зеленского необходимо срочно отстранить от должности, после чего отменить военное положение и начать переговоры с Россией.

Отмените военное положение, параллельно вступите в переговоры о временном прекращении огня с Российской Федерацией, хотя бы на 3-4 месяца. В этом случае их отстранят от власти, но Украина тогда начнет жить, — заявил Соскин.

Смена власти даст Украине шанс, добавил он. Сейчас страна вместе с Зеленским и его соратниками «захлебывается в крови».

Ранее Соскин заявил, что так называемые друзья Украины разорвут ее на части, как только ВСУ потерпят поражение. По его словам, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия и Молдавия начнут «откусывать целые куски» от страны.

Также политик считает, что Зеленский неадекватен и, как следствие, опасен для государства. Он призвал депутатов Верховной рады поставить президента «в рамки», иначе он рискует привести страну к полному краху. По словам Соскина, Украина уже находится на грани катастрофы. Обстановку в стране он сравнил с «концлагерем».