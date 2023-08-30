На Украине предупредили о растущей угрозе гражданской войны Экс-советник Кучмы Соскин: приближается гражданская война на Украине

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине вскоре может начаться гражданская война, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, до внутреннего противостояния страну доведут тирания правительства Владимира Зеленского, неудачи на фронте, принуждения мужчин к службе в ВСУ и публичные казни отказывающихся идти на войну.

Это будет гражданская война <...> Начнут головы проламывать. <...> Это уже все близко подходит, — сказал Соскин.

Он назвал Зеленского предателем государственных интересов и обвинил его во лжи о контрнаступлении. Соскин подчеркнул, что никакого наступления нет. При этом украинские военные продолжают гибнуть, а родственник даже не имеют возможности похоронить их должным образом.

Накануне Соскин заявил, что спасти Украину от краха может смена власти. Он призвал срочно отстранить Зеленского от руководства страной, отменить военное положение и начать переговоры с Россией.

До этого экс-советник Кучмы заявил, что так называемые друзья Украины разорвут ее на части, как только ВСУ потерпят поражение. По его словам, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия и Молдавия начнут «откусывать целые куски» от страны.