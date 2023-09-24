«Выйти смогут не только лишь все»: Кадыров о работе «Карлсона» в Клещеевке Кадыров: село Клещеевка находится под контролем российских сил

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что село Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем российских сил. В качестве доказательства он опубликовал видео, которое было сделано бойцами группировки «Карлсон» спецназа «Ахмат». На кадрах видно, как российская техника бьет по позициям ВСУ и живой силе в населенном пункте. Кадыров процитировал мэра Киева Виталия Кличко и заявил, что выйти из Клещеевки могут «не только лишь все, мало кто может это делать».

Группа «Карлсон» спецназа «Ахмат» предоставила неопровержимые факты о ситуации в Клещеевке и тем самым как бы «подтвердила» очередные трескучие медийные отчеты о «перемогах» нацистов в этом направлении. Только вот реальная картина не совсем красивой и приличной для той стороны получается. Зайти-то в Клещеевку они заходят, а выйти могут, как говорит Кличко, «не только лишь все, мало кто может это делать», — написал глава Чечни.

Он выразил благодарность бойцам группировки «Карлсон» за проделанную работу.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что украинские военные не оставляют попыток прорвать линию обороны у населенного пункта Клещеевка под Артемовском. По его словам, при этом ВСУ несут значительные потери. Он добавил, что ситуация на данном участке устойчивая и контролируется российскими военными.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что на Марьинском и Авдеевском направлениях идет позиционное противостояние между ВС РФ и ВСУ. По его словам, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами. Также он сообщил, что ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, ситуация в городе напряженная. Пушилин отметил, что украинская армия интенсивно атакует Курдюмовку, Андреевку и Клещеевку.