В московских аэропортах объявлен план «Ковер» SHOT: план «Ковер» объявлен в столичных аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план «Ковер», сообщает Telegram-канал SHOT. Он применяется при появлении в небе опасных или неизвестных объектов.

По данным SHOT, к настоящему моменту задержано 14 рейсов. Еще шесть рейсов отменены. Сообщается, что несколько самолетов в настоящее время летают над Москвой, ожидая места посадки.

Ранее ограничения на полеты в небе над Москвой вводились в ночь на 7 сентября. Тогда аэропорт Домодедово в целях безопасности вводил ограничения на полеты с 02:33 до 04:15, затем они были сняты. В Домодедово уточнили, что в период действия подобных ограничений самолеты либо перенаправляются на запасные аэродромы, либо летают в зоне ожидания. Минобороны РФ в ту ночь сообщало, что около 03:00 мск над Раменским районом Московской области средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.

Также план «Ковер» объявлялся 9 сентября. В аэропорту Внуково тогда были задержаны восемь рейсов, один отменен, в Домодедово два задержаны, три были отменены.