Российский спецназ уничтожил солдат ВСУ на Ореховском направлении РИА Новости: российский спецназ «Осман» уничтожил солдат ВСУ под Запорожьем

Фото: МО РФ

Бойцы российского армейского спецназа «Осман» выявили и уничтожили скопления военнослужащих ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее видео. По данным агентства, поражающие удары по живой силе противника наносила артиллерия.

Агентство отмечает, что в первой части видео пехота ВСУ передвигалась вдоль лесопосадки по направлению к укрытию. Спецназ, зафиксировавший передвижение противника, передал координаты артиллеристам и скорректировал огонь ствольной артиллерии. Снаряд разорвался рядом с украинскими солдатами, ликвидировав группу противника.

На следующих кадрах видно, как военнослужащие ВСУ зашли в блиндаж. Российская артиллерия накрыла их прямым попаданием. Позже следующая группа пехоты передвигалась по траншее, но была замечена с воздуха и поражена огнем артиллерии.

Ранее сообщалось, что подразделение ВСУ понесло существенные потери в результате боестолкновения с бойцами спецназа «Осман» у населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Противник угодил в ловушку. Украинские военные передвигались на бронемашинах MRAP и БМП-2. Техника была уничтожена. Кроме того, ВСУ потеряли около взвода пехоты.