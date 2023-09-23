Группа солдат ВСУ угодила в ловушку российского спецназа у Вербового

Фото: МО РФ

Подразделение Вооруженных сил Украины понесло существенные потери в результате боестолкновения у населенного пункта Вербовое в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Противник угодил в ловушку, которую устроили бойцы спецназа «Осман».

Украинские военные передвигались на бронемашинах MRAP и БМП-2. Техника была уничтожена. Кроме того, ВСУ потеряли около взвода пехоты.

Ранее военкор Андрей Руденко опубликовал видео работы российской авиации в Авдеевке к северу от Донецка, где расположен укрепрайон ВСУ. Кроме того, как писал военкор Евгений Поддубный, ВС РФ нанесли серию ударов по инфраструктуре ВСУ в тылу противника. В результате массированной атаки удалось поразить объекты в Одесской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В общей сложности за минувшую неделю, по данным Минобороны России, ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ. Уничтожены цеха по ремонту бронетанковой и авиационной техники, склады с боеприпасами и иностранным вооружением, центры подготовки диверсантов и пункты дислокации наемников.