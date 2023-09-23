Российская авиация накрыла укрепрайон ВСУ в Авдеевке Военкор Руденко: ВКС РФ поразили укрепрайон ВСУ в Авдеевке

Фото: МО РФ

Российская авиация нанесла удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины в Авдеевке к северу от Донецка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко. Судя по опубликованному видео, сейчас над инфраструктурой противника поднимается столб густого черного дыма. В Министерстве обороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Руденко не уточнил, какая именно инфраструктура противника была уничтожена в Авдеевке. Потери украинских войск также неизвестны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по производственным мощностям Харьковского бронетанкового завода. По информации Минобороны России, на предприятии осуществлялись обслуживание и ремонт техники ВСУ. Кроме того, стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне.

До этого российские войска нанесли ракетный удар по полевому штабу Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска в подконтрольной Киеву западной части ДНР. Объект поразили двумя ракетами «Искандер» в тот момент, когда там проводилось совещание руководящего состава украинской армии.

За минувшую неделю, по данным Минобороны России, нанесли 12 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ. Уничтожены цеха по ремонту бронетанковой и авиационной техники, склады с боеприпасами и иностранным вооружением, центры подготовки диверсантов и пункты дислокации наемников.