ВС РФ накрыли ударами объекты по ремонту бронетехники и авиации ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России с 17 по 23 сентября нанесли 12 групповых ударов по объектам инфраструктуры ВСУ, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате атак были уничтожены цеха по ремонту бронетанковой и авиационной техники, склады с боеприпасами и иностранным вооружением, центры подготовки диверсантов и пункты дислокации наемников.

Он отметил, что системе материально-технического обеспечения противника был нанесен значительный ущерб. В частности, снизились возможности ВСУ по восстановлению техники на Херсонском и Запорожском направлениях.

Уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине, — сказано в отчете.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по производственным мощностям Харьковского бронетанкового завода. По информации Минобороны России, на предприятии осуществлялись обслуживание и ремонт техники ВСУ. Кроме того, стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне.

До этого российские войска нанесли ракетный удар по полевому штабу Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска в подконтрольной Киеву западной части ДНР. Объект поразили двумя ракетами «Искандер» в тот момент, когда там проводилось совещание руководящего состава украинской армии.