Появилось видео «визита» российского «Искандера» на совещание генералов ВСУ Военкор Руденко сообщил о ракетном ударе по полевому штабу ВСУ у Красноармейска

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по полевому штабу ВСУ в районе Красноармейска в подконтрольной Киеву западной части ДНР, сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его словам, объект поразили двумя ракетами «Искандер» в тот момент, когда там проводилось совещание руководящего состава украинской армии. Минобороны России эту информацию не комментировало.

ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер» по зданию, в котором проходило совещание руководящего состава ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск, — сообщил журналист.

Он также опубликовал видео, где запечатлен момент удара. Судя по записи, ВСУ разместили полевой штаб в здании промышленного назначения на окраине города. Ракеты разрушили сооружение практически до основания. После взрыва выстояли лишь небольшие части стен. Потери ВСУ во время этой атаки Руденко не уточнил.

Ранее военкор Евгений Поддубный также сообщал, что ВСУ потеряли в зоне боевых действий двух высокопоставленных офицеров. По информации журналиста, ВС РФ ликвидировали в районе Артемовска майора Алексея Шелудько. На Запорожском направлении был нейтрализован офицер 38-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Яриш.