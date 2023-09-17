Российские ракеты оставили ВСУ без крупного бронетанкового завода Минобороны России сообщило о поражении цехов Харьковского бронетанкового завода

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Нанесение удара с берегового ракетного комплекса «Бастион» по инфраструктуре украинской армии

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным мощностям Харьковского бронетанкового завода, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на предприятии осуществлялись обслуживание и ремонт техники ВСУ.

В районе города Харькова ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ, — рассказали в пресс-службе министерства.

Кроме того, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерийских подразделений ВС РФ была поражена живая сила и техника на позициях 32-й и 115-й механизированных, а также 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ. Противник дислоцировался у населенных пунктов Болдыревка, Синьковка, Ивановка и Берестовое. В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 47-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее также сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по полевому штабу ВСУ в районе Красноармейска в подконтрольной Киеву западной части ДНР. Объект поразили двумя ракетами «Искандер» в тот момент, когда там проводилось совещание руководящего состава украинской армии.