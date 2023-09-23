Стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Херсоне В Херсоне сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Фото: ГСЧС Украины

Критическая инфраструктура получила повреждения в Херсоне, сообщил глава подконтрольной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. По словам чиновника, объекты пострадали в результате взрывов. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, территорию элеватора в Бериславском районе, — сообщил Прокудин.

Ранее уже сообщалось, что в Херсоне прогремело несколько взрывов. Также сообщалось о взрыве в одесском порту Рени. Позднее было опубликовано видео с моментом удара российского беспилотника «Герань-2» по объекту. На распространившихся кадрах видно, что силы противовоздушной обороны Украины попытались сбить дрон, однако безрезультатно.

Над Мелитополем тем временем система противовоздушной обороны ВС РФ сбила четыре ракеты Вооруженных сил Украины. Информация о пострадавших или погибших, а также разрушениях инфраструктуры не сообщалась. При этом, как сообщал врио губернатора региона Владимир Сальдо, в населенном пункте Каиры Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ был убит 84-летний мужчина. Еще девять жителей села получили ранения.