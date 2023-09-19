Пенсионер погиб в результате обстрела под Херсоном Сальдо: в результате обстрела ВСУ в селе Каиры убит 84-летний мужчина

Фото: t.me/SALDO_VGA

В результате обстрела ВСУ села Каиры Херсонской области был убит 84-летний мужчина, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram. Он добавил, что девять человек из села получили ранения, еще один мирный житель был ранен в Новой Каховке.

Сегодня киевский режим снова совершил военное преступление против людей на левобережье Херсонщины. В результате массированного обстрела в селе Каиры убит 84-летний мужчина, девять человек ранены. В Новой Каховке ранен один мирный житель, — написал Сальдо.

Врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий до этого сообщил, что третья волна контрнаступления украинских войск на Запорожском направлении прогнозируется в сентябре. Он добавил, что еще одна перспектива наступления ВСУ может грозить Киеву колоссальными потерями.

Балицкий также отмечал, что российские силы обнаружили колонну украинской бронетехники, которая двигалась в сторону села Работино Запорожской области. По его словам, вся бронетехника ВСУ была уничтожена.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что населенные пункты Клещеевка и Андреевка сейчас находятся в серой зоне. По его словам, ВСУ пытаются закрепиться там, но им не удается этого сделать. Он также добавил, что Андреевка практически полностью уничтожена.