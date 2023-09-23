Российские военные разгромили тыловую инфраструктуру ВСУ в трех регионах Поддубный: ВС РФ поразили объекты ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по инфраструктуре ВСУ в тылу противника, сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, в результате массированной атаки удалось поразить объекты в Одесской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Предварительно, удары наносились по рембазам и местам хранения вооружения украинских формирований, — уточнил журналист.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по производственным мощностям Харьковского бронетанкового завода. По информации Минобороны России, на предприятии осуществлялись обслуживание и ремонт техники ВСУ. Кроме того, стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне.

До этого российские войска нанесли ракетный удар по полевому штабу Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска в подконтрольной Киеву западной части ДНР. Объект поразили двумя ракетами «Искандер» в тот момент, когда там проводилось совещание руководящего состава украинской армии.

Также сообщалось о взрыве в одесском порту Рени. Позднее было опубликовано видео с моментом удара российского беспилотника «Герань-2» по объекту. На распространившихся кадрах видно, что силы противовоздушной обороны Украины попытались сбить дрон, однако безрезультатно.