В США указали на важность надзора за отправленной Киеву военной помощью Сенатор Уоррен: США нужно тщательно следить за отправленной Киеву техникой

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Элизабет Уоррен

Власти США должны обеспечить надлежащий контроль за использованием направляемой Украине американской военной техники, заявила сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен в интервью телеканалу CBS, записанном в Киеве. На Украину она приехала в компании с еще двумя сенаторами — Ричардом Блюменталем и Линдси Грэмом.

Нам нужно быть уверенными, что то, что мы тратим, действительно расходуется на оборону страны. Это важно. Поэтому мы здесь, — рассказала Уоррен.

Она уточнила, что пока официальные лица США не указывали на доказанные случаи отправки выделенной Украине американской техники не туда, куда планировалось.

Блюменталь добавил, что о надзоре за отправленной техникой должен рассказывать Пентагон, а законодатели прибыли в Киев, чтобы осуществлять наблюдение, поскольку «следят за каждой единицей техники», и пока не имеют «свидетельств растрат».

Ранее сообщалось, что около 30 членов Республиканской партии США отклонили запрос Белого дома на выделение нового пакета помощи Украине. По словам политиков, они выступают против дополнительных расходов на военный конфликт. Кроме того, республиканцы недовольны отсутствием каких-либо объяснений со стороны правительства США о конечной цели выделения помощи Киеву.