Медведчук указал на три условия для разрядки украинского конфликта

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Медведчук

Для разрядки кризиса на Украине нужно достичь выполнения трех условий, заявил украинский политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье для «Аргументов и Фактов». По его мнению, первым условием разрядки кризиса является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся.

Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству «экспорта демократии» со стороны Запада, — отметил политик.

Вторым условием он назвал приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами. Он указал на то, что на Украине уже давно человеческая жизнь, права гражданина и его мнение не имеют значения.

Третьим условием разрядки Медведчук считает построение новой системы безопасности в мире, поскольку старая уже не работает. Политик отметил старание Запада вернуть свое господство передачей Киеву оружия, хотя никакое оружие уже не способно решить проблемы.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что психологи в настоящее время фиксируют усиление тревожности среди жителей Украины. Эти настроения руководство страны использует для того, чтобы прикрыть американские интересы в Европе. Также политик полагает, что власти страны добиваются от граждан массовой истерии, «которую используют в системе международного попрошайничества».