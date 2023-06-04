Медведчук рассказал, как Киев прикрывает интересы США Медведчук: Киев добивается от граждан массовой истерии для прикрытия интересов США

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Психологи в настоящее время фиксируют усиление тревожности среди жителей Украины. Эти настроения руководство страны использует для того, чтобы прикрыть американские интересы в Европе Такое мнение высказал в статье, опубликованной в Telegram-канале «Другая Украина» бывший руководитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В своем материале автор привел данные исследования агентства «Рейтинг». 81% участников исследования ответили, что их эмоциональный фон ухудшился. При этом от 93% до 97% респондентов верят, что Киев победит в текущем конфликте, а 60% утверждают, что Киев движется в правильном направлении.

Мнением миллионов граждан, покинувших страну, социологи, естественно, не интересуются, а это такой «пустяк», как от трети до половины населения, — подчеркнул Медведчук.

Он также добавил, что 75% участников опроса не имеют родственников, которые в течение СВО уехали за границу, а 67% не имеют несовершеннолетних детей. Таким образом, Медведчук делает вывод, что «мы имеем дело со специфическим контингентом, дающим определенные цифры».

Политик полагает, что власти страны добиваются от граждан массовой истерии, «которую используют в системе международного попрошайничества». С помощью такой истерики украинцы заставляют жителей Европы делиться с ними и больше не мечтать «о процветании и нормальном развитии страны», отметил Медведчук. Кроме того, по его утверждению, таким образом Киев вызывает у европейцев чувство страха перед Россией и вины перед Украиной, так как «испуганными и сбитыми с толку гражданами европейских стран легче управлять».

Что касается интересов простых украинцев, то они властями также не рассматриваются, отметил Медведчук.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ, который вводит санкции против более чем 200 юридических и 37 физических лиц. В частности, в список вошли авиакомпания «Волга-Днепр» и ее директор Алексей Исайкин. По словам Зеленского, санкции введены в отношении компаний, связанных с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, а также в отношении имущества российских компаний на Украине.