В Минобороны рассказали об ударе авиабомбами по командным пунктам ВСУ МО РФ: Су-34 ЦВО уничтожили командные пункты на Краснолиманском направлении

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударили управляемыми авиабомбами по командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ. Боевая операция проводилась на Краснолиманском направлении специальной военной операции.

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции, — рассказали в Минобороны.

Там также отметили, что управляемые авиабомбы дают летчикам возможность с высокой точностью поражать укрепленные сооружения и технику противника, работая при этом на большой высоте.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки «Центр» Вооруженных сил России ликвидировали штурмовиков спецбригады ВСУ «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Краснолиманском направлении. В ходе боев противник также потерял боевые бронированные машины. Общие потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 50 человек.

Также в Минобороны РФ рассказали, что вертолеты и штурмовики группировки «Запад» ВС России нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по живой силе и технике украинской армии на Купянском направлении. Также российские военные отразили две штурмовые атаки ВСУ в направлении Берестовое. Кроме этого, в результате контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали украинскую самоходную установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки.