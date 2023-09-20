Российская армия ликвидировала бойцов «Азова» у Красного Лимана

Фото: МО РФ

Военнослужащие группировки «Центр» Вооруженных сил России ликвидировали штурмовиков спецбригады ВСУ «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости руководитель пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. По его словам, в ходе боев противник также потерял боевые бронированные машины. Общие потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 50 человек.

На Краснолиманском направлении <...> ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов», — заявил Савчук.

Руководитель пресс-центра также отметил, что российские средства противовоздушной обороны успешно сбили реактивный снаряд, выпущенный из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Бомбардировочная авиация ВКС России нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам украинской армии, расположенным в районе Торского и Серебрянки.

Министерство обороны США ранее заявило о скорой передаче Киеву танков Abrams. По данным зарубежных СМИ, Украина получит около 30 таких машин, первая партия будет состоять из 10 танков. Однако Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой отмечает, что украинские танкисты могут столкнуться с трудностями. Все преимущества Abrams сойдут на нет, когда начнутся осенние дожди, уверен он.