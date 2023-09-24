В России опровергли прорыв ВСУ под Запорожьем: новости СВО на 24 сентября Последние новости СВО на Украине

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Военнослужащий ВС РФ

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия удерживает все позиции на Запорожской линии фронта. Так он отреагировал на информацию о прорыве ВСУ обороны ВС РФ. По словам Рогова, все атаки противника на Ореховском направлении на линии Орехово — Вербовое заканчиваются разгромом и большими потерями ВСУ.

По его сведениям, украинские военные сменят тактику на Запорожском направлении с приходом холодов и непогоды и попытаются захватить Запорожскую атомную станцию. Он считает, что до этого момента бойцы ВСУ будут пытаться прорваться к городу Токмаку. Он подчеркнул, что линия обороны вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, и российские войска готовы встретить противника.

Рогов также добавил, что один человек погиб в результате обстрела украинскими военными города Токмака Запорожской области. По его словам, еще 11 человек пострадали, среди них есть дети. Он уточнил, что ракета ударила по крыше пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя.

Утром стало известно, что украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска. По словам губернатора Романа Старовойта, в результате нападения частично пострадала крыша здания.

Фото: t.me/gubernator_46

Позже губернатор сообщил об обстреле украинскими войсками села Елизаветовка и поселка Теткино в Глушковском районе. По его словам, в общей сложности ВСУ выпустили по ним 11 снарядов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сработала система ПВО. По его словам, был сбит беспилотник на подлете к городу. Пострадавших и разрушений нет.

Минобороны России затем подтвердило, что днем 24 сентября украинские беспилотники самолетного типа пытались атаковать Курскую и Белгородскую области. В ведомстве подчеркнули, что оба дрона были сбиты силами противовоздушной обороны.

В ведомстве отметили, что подразделения Вооруженных сил России успешно отразили атаку украинских войск в районе населенного пункта Веселое в ДНР. Более того, по данным ведомства, российские военные организовали контрнаступление и улучшили свои позиции на этом участке фронта.

В общей сложности за сутки на данном участке линии боевого соприкосновения ВСУ предприняли четыре попытки прорвать оборону. Активность противника фиксировалась у Веселого, Красногоровки, Марьинки и Химика. Все атаки были успешно отражены.

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что члены Евросоюза могут столкнуться с разногласиями из-за обсуждения реформ в связи с присоединением новых членов, в том числе Украины. По его словам, присоединение новых членов может запустить процесс фундаментальных изменений внутри ЕС. Баррозу подчеркнул, что объединению необходимо направить усилия в другое русло.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что вхождение Украины в состав Евросоюза станет окончанием «сонной сиесты». При этом он уверен, что присоединение Украины к сообществу будет нелегким процессом.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс рассказал, что Лондон рассчитывает довести до 30 тысяч число подготовленных военнослужащих ВСУ к концу 2023 года. На текущий момент британские инструкторы обучили около 22 тысяч украинских бойцов. Он также объявил о поставке десятков тысяч дополнительных патронов для Украины.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подчеркнул, что в США и Европе, в частности в Польше, давно говорят о возможности ввода войск НАТО на Украину. По его словам, эта мысль есть у многих, но военачальники Альянса понимают, что прямое столкновение с Россией будет означать конец цивилизации.

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