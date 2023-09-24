В Европе рассказали о разногласиях из-за Украины Экс-глава ЕК Баррозу предупредил о разногласиях в ЕС из-за новых членов

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Члены Евросоюза могут столкнуться с разногласиями из-за обсуждения реформ в связи с присоединением новых членов, в том числе Украины, заявил Financial Times бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. По его словам, присоединение новых членов может запустить процесс фундаментальных изменений внутри ЕС. Баррозу подчеркнул, что объединению необходимо направить усилия в другое русло.

Объединение должно сосредоточиться на завершении создания банковского союза, завершении создания союза рынков капитала, завершении создания внутреннего рынка, а также на достижении прогресса в геополитических вопросах, — отметил он.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что вхождение Украины в состав Евросоюза станет окончанием «сонной сиесты». При этом он уверен, что присоединение Украины к сообществу будет нелегким процессом.

Он также добавил, что сейчас присоединение страны к ЕС затрудняют боевые действия. Кроме того, Боррель указал на то, что Киеву еще предстоит провести ряд реформ.

Ранее Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС обсудят подготовку к заседанию на министерском уровне в Киеве. Он уточнил, что мероприятие на Украине должно состояться в ближайшие недели. По данным западных СМИ, на мероприятии Евросоюз планирует «продолжить путь интеграции Украины и продемонстрировать поддержку ЕС на критическом для Украины этапе, которая испытывает трудности в контрнаступлении».