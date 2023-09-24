Боррель: вступление Украины в ЕС станет окончанием «сонной сиесты»

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Жозеп Боррель

Вхождение Украины в состав Евросоюза станет окончание «сонной сиесты», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, слова которого приводит The Guardian. При этом он отметил, что присоединение Украины к сообществу будет нелегким процессом.

В течение многих лет существовала своего рода патовая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику, — сказал Боррель.

Журналисты поинтересовались у Борреля, не являются ли споры между Киевом и рядом стран Восточной Европы по зерновому вопросу предвестником конфликтов, которые могут возникнуть при вступлении Украины в ЕС. Отвечая на этот вопрос, он заявил, на данный момент Украина была бы единственным чистым бенефициаром, если бы вошла в состав сообщества.

Он также добавил, что сейчас присоединение страны к ЕС затрудняют боевые действия. Кроме того, Боррель указал на то, что Киеву еще предстоит провести ряд реформ.