Боррель сообщил о подготовке встречи ЕС по Украине Боррель: главы МИД ЕС обсудят в США подготовку министерской встречи в Киеве

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Министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе неформального совещания в Нью-Йорке обсудят подготовку к заседанию на министерском уровне в Киеве, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его выступление транслировалось на сайте ЕС. Он уточнил, что мероприятие на Украине должно состояться в ближайшие недели.

Мы поговорим о наших будущих обязательствах в сфере безопасности в отношении Украины, мы уже обсуждали это в Толедо, где были выдвинуты несколько предложений. <...> Также обсудим подготовку встречи, которая у нас состоится в Киеве в предстоящие недели, — сказал Боррель.

Ранее о том, что следующий совет глав МИД ЕС с большой вероятностью пройдет в Киеве в начале октября, сообщило итальянское информационное агентство Ansa со ссылкой на осведомленные источники. По имеющимся данным, на мероприятии Евросоюз планирует «продолжить путь интеграции Украины и продемонстрировать поддержку ЕС на критическом для Украины этапе, которая испытывает трудности на контрнаступлении».

Традиционно заседания глав МИД ЕС проводятся в штаб-квартире в Брюсселе или Люксембурге, а также в странах, председательствующих на тот момент в Совете Евросоюза.

Ранее сообщалось, что на 20 сентября запланировано заседание Совбеза ООН по Украине. Оно пройдет на уровне глав делегаций. Представители стран посетят Генассамблею ООН на неделе высокого уровня. При этом постпред Албании, которая в сентябре председательствует в СБ ООН, Ферит Ходжа, говорил, что по итогам заседания не планируется резолюций и заявлений.