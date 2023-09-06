США и Албания запросили заседание Совбеза ООН по Украине США и Албания запросили на 8 сентября заседание Совбеза ООН по Украине

Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Совет Безопасности ООН

Делегации США и Албании запросили на пятницу, 8 сентября, заседание Совета Безопасности ООН по теме украинского конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации. По его данным, темой мероприятия будет годовщина референдумов в новых российских регионах.

Да, Албания и США инициировали заседание, — отметил собеседник агентства.

Известно, что заседание Совбеза ООН по Украине уже запланировано на 20 сентября. Оно пройдет на уровне глав делегаций. Представители стран посетят Генассамблею ООН на неделе высокого уровня.

Постпред Албании Ферит Ходжа, которая в сентябре председательствует в СБ ООН, ранее говорил, что по итогам заседания по Украине, намеченного на 20 сентября, не планируется резолюций и заявлений.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров выступит на дискуссии Генассамблеи ООН, запланированной на 19–26 сентября. Министр также примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. РФ будет отстаивать свои принципы, следующие из Концепции внешней политики, принятой в марте 2023 года. МИД РФ пообещал также прилагать усилия для построения «подлинно справедливого и демократичного полицентричного миропорядка».