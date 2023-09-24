Беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске Старовойт сообщил об атаке беспилотника ВСУ на административное здание в Курске

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска, сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в результате нападения частично пострадала крыша здания. На месте работают оперативные службы города.

В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место, — написал Старовойт.

Он не уточнил, какое конкретно административное здание атаковал украинский дрон.

22 сентября Старовойт сообщил о работе ПВО в Курской области. Он уточнил, что обломки дрона ВСУ упали в деревне Шагарево Глушковского района. По словам Старовойта, повреждения получили крыша частного дома и автомобиль. Позднее информацию об атаке украинского беспилотника подтвердили в Минобороны.

В тот же день Telegram-канал Mash сообщил, что украинские диверсанты проникли на территорию Курской области. По информации канала, были замечены четверо предполагаемых участников диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.