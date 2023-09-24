В Белгородской области ПВО сбила беспилотник Гладков: в Белгородском районе сработала система ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородском районе Белгородской области сработала система ПВО, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, был сбит беспилотник на подлете к городу. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал он.

Гладков также сообщал до этого утром 24 сентября об атаке украинского беспилотника на поселок Новый в Волоконовском районе. По словам губернатора, пострадал один человек. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Глава региона добавил, что мужчина самостоятельно обратился в центральную районную больницу. У него диагностировали осколочные ранения и легкую контузию. После оказания необходимой помощи водитель был отпущен домой на амбулаторное лечение.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Белгорода системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа, летевший на высоте около 500 метров. По данным канала, пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли хутор Валковский Белгородского района. По его словам, в результате удара в одном частном доме были выбиты стекла, также повреждена крыша сарая. Пострадавших нет.