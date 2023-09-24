ВСУ пошли в наступление в ДНР и помогли российским военным Минобороны России: ВС РФ улучшили позиции у Веселого после отражения атаки ВСУ

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Подразделения Вооруженных сил России успешно отразили атаку украинских войск в районе населенного пункта Веселое в ДНР, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Более того, по данным ведомства, российские военные организовали контрнаступление и улучшили свои позиции на этом участке фронта.

Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики. Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение, — рассказали в министерстве.

В общей сложности за сутки на данном участке линии боевого соприкосновения ВСУ предприняли четыре попытки прорвать оборону. Активность противника фиксировалась у Веселого, Красногоровки, Марьинки и Химика. Все атаки успешно отражены.

Ранее в министерстве сообщали, что за период с 17 по 23 сентября российские войска нанесли 12 групповых ударов по объектам инфраструктуры ВСУ. В результате атак были уничтожены цеха по ремонту бронетанковой и авиационной техники, склады с боеприпасами и иностранным вооружением, центры подготовки диверсантов и пункты дислокации наемников.