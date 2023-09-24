В Совфеде рассказали о последствиях ввода войск НАТО на Украину Сенатор Климов: столкновение НАТО с Россией станет концом цивилизации

Фото: Sgt. Timothy Hamlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США и Европе, в частности в Польше, давно говорят о возможности ввода войск НАТО на Украину, заявил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, эта мысль есть у многих, но военачальники Альянса понимают, что прямое столкновение с Россией будет означать конец цивилизации.

В Польше многие бы хотели ввести войска, то есть эта мысль многих обуревает, но все-таки люди, которые отвечают за командование американскими военными, понимают, что прямое столкновение стран НАТО с Россией — это конец цивилизации. Многие считают, что если ползучим образом входить в зону конфликта, то можно было бы избежать нашего жесткого, сокрушительного ответа, — отметил сенатор.

Такие заявления заставляют еще раз задуматься, все ли сделано в РФ, чтобы застраховать ее безопасность от любой неожиданности, добавил Климов.

Он пояснил, что Украина не объявляет официально войну России по той причине, что ее участниками автоматически станут все страны, которые помогают Киеву оружием, боеприпасами и людьми.

Угроза действительно присутствует, но сейчас в Вашингтоне и Брюсселе верхушки власти хотят избежать прямого ответного удара России, — заключил Климов.

Ранее о том, что НАТО может ввести свои войска на Украину, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен. Он отметил, что на передовой уже присутствуют военные советники НАТО. По словам эксперта, в Москве справедливо считают, что она противостоит Альянсу, а Киев только выступает посредником.