В США заявили, что НАТО может отправить войска на Украину при разгроме ВСУ Asia Times: НАТО может ввести войска на Украину из-за разгрома ВСУ

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО может отправить собственный контингент на территорию Украины из-за серьезных неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии с ВС РФ, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье, опубликованной Asia Times. По его мнению, в Москве справедливо считают, что она противостоит Североатлантическому альянсу, а Киев только выступает посредником.

К сожалению, сейчас все дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска, — отмечается в публикации.

По словам Брайена, на передовой уже присутствуют военные советники НАТО. Так было во Вьетнаме, напомнил он, до прибытия туда американских морских пехотинцев и сухопутных сил. Аналитик добавил, что считает возможным решение президента США Джо Байдена отправить на Украину войска своей страны, в случае переизбрания хозяина Белого дома на второй срок. Целью будет попытка «спасти» Украину. В итоге украинский конфликт распространится на всю Европу, заключил Брайен.

Ранее полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что помощь, которую НАТО оказывает ВСУ, можно назвать агрессией против России. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс все сильнее вовлекается в конфликт.