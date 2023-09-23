В США сочли действия НАТО на Украине актом агрессии в отношении России Полковник Уилкерсон: помощь НАТО ВСУ можно назвать агрессией против России

Полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон считает, что помощь НАТО Вооруженных сил Украины можно назвать агрессией против России. В эфире YouTube-канала Dialogue Works он подчеркнул, что Североатлантический альянс все сильнее вовлекается в конфликт.

Мне кажется очевидным, что мы как минимум предоставляем [Украине] разведданные с самолетов, а может, делаем даже больше, может, даем ориентиры целей. И это акт войны со стороны НАТО в отношении России и ее союзников. Так что мы ведем очень опасную игру, — сказал Уилкерсон.

Он также выразил мнение, что Россия будет абсолютно права, если расценит такие шаги как «переход поддержки НАТО на новый уровень». Он подчеркнул, что Москва сможет считать летательные средства Альянса, вовлеченные в конфликт, своей законной целью.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военное освоение Азиатско-Тихоокеанского региона НАТО может вылиться в опасные последствия. По его словам, Альянс создает риски нового взрывоопасного очага напряженности, при этом используя лозунг о «неделимости безопасности». Министр привел в качестве примера несколько подконтрольных Вашингтону военно-политических мини-альянсов.