Лавров заявил об опасности действий НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Военное освоение Азиатско-Тихоокеанского региона НАТО может вылиться в опасные последствия, предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выступлении на Генассамблее ООН. По его словам, Альянс создает риски нового взрывоопасного очага напряженности, при этом используя лозунг о «неделимости безопасности», передает РИА Новости.

Новым опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности Блока на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона», — отметил Лавров.

Министр привел в пример несколько подконтрольных Вашингтону военно-политических мини-альянсов. Среди них АУКУС, различные «тройки» и «четверки», которых активно «подтягивают» к практическому сотрудничеству с НАТО.

Действия НАТО очевидно направлены против России и Китая, добавил министр. По его словам, создается впечатление, что США придают «доктрине Монро» глобальную проекцию.

Ранее Лавров заявил об обеспокоенностях России касательно нагнетания военной истерии. По его словам, США и их союзники накапливают стратегический потенциал вокруг Корейского полуострова.