Лавров: Россия встревожена паникой США и их союзников вокруг Кореи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия встревожена нагнетанием США и их союзниками военной истерии вокруг Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН. Он также отметил, что на этой территории США накапливают стратегический потенциал, передает ТАСС.

Тревожит нагнетание Вашингтоном и его азиатскими союзниками военной истерии на Корейском полуострове, где накапливается стратегический потенциал Соединенных Штатов. Российско-китайские инициативы о рассмотрении в качестве приоритетных гуманитарных и политических задач отвергаются, — заявил Лавров.

В августе глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам заявлял, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна. По его словам, вопрос не в том, будет она или нет, а в том, кто и когда ее начнет. Он отметил, что США с начала года перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, чем ставят ситуацию на грань ядерной войны.

Директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев 11 сентября на Восточном экономическом форуме заявлял, что военно-политическая эскалация вокруг Корейского полуострова может свидетельствовать о возникновении нового кризиса в регионе. По словам дипломата, на полуострове на регулярной основе проводятся беспрецедентно масштабные военные маневры.