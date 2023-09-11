В России рассказали о грядущем кризисе на Корейском полуострове МИД России: на Корейском полуострове ожидается новый кризис

Фото: South Korea Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военно-политическая эскалация вокруг Корейского полуострова может свидетельствовать о возникновении нового кризиса в регионе, заявил ТАСС на полях ВЭФ директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. По его словам, с конца прошлого года в субрегионе наблюдается наращивание военной активности со стороны Южной Кореи и Японии.

Отчетливым признаком является эскалация военно-политической напряженности и нарастание воинственной риторики между ключевыми противоборствующими сторонами — КНДР, а также США и их союзниками в лице Республики Корея и Японии, — сказал Зиновьев.

По словам дипломата, на полуострове на регулярной основе проводятся беспрецедентно масштабные военные маневры, а ВС США стягивают в регион средства своего стратегического потенциала.

Ранее в КНДР прошла торжественная церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, которая оснащена тактическим ядерным оружием. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна планирует полностью модернизировать все тяжелые субмарины и оснастить их этим оружием. Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что КНДР построила новую подлодку с целью защиты от США, Японии и Южной Кореи. По его словам, Пхеньян не исключает, что рано или поздно ему придется использовать вооруженные силы.