Армия Северной Кореи получила подлодку с ядерным оружием В КНДР спустили на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Торжественная церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, оснащенной тактическим ядерным оружием прошла в КНДР, сообщает радиостанция «Голос Кореи». Церемония была приурочена к предстоящему Дню образования страны, на ней присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

По данным СМИ, это первая субмарина в стране, оснащенная таким оружием. В настоящее время лодка готовится к выходу в море для испытательного плавания.

По словам Ким Чен Ына, страна намерена модернизировать все имеющиеся в распоряжении армии тяжелые подлодки и оснастить их тактическим ядерным оружием.

Ранее глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна. По его словам, вопрос не в том, будет она или нет, а в том, кто и когда ее начнет. Он отметил, что США с начала года перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, чем ставят ситуацию на грань ядерной войны.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден готов обсудить с лидером КНДР Ким Чен Ыном вопрос об устранении ядерного оружия на Корейском полуострове. Это первое подобное заявления со стороны представителей администрации Байдена.