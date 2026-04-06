Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 20:30

Военэксперт оценил угрозу восстания машин

Военэксперт Ходаренок: бунта компьютеров или восстания машин не будет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Искусственный интеллект никогда не станет начальником над людьми, а люди никогда не передадут полный контроль над вооружениями компьютерам, сказал NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходаренок. По его словам, даже при высочайшем уровне автоматизации работы различных вооружений, человек всегда оставляет за собой возможность вмешаться в действия автоматики.

Никогда ИИ не станет начальником над людьми. Чепуха все это. Хотя, например, в зенитных ракетных войсках процент автоматизации боевых действий необычайно высок. Когда находишься на командном пункте бригады, автоматизированная система управления вообще может все за тебя решить. Тебе даже вмешиваться не надо, — сказал Ходаренок.

Он подчеркнул, что возможность остановить или изменить действия систем управления оружием всегда есть. Этот принцип действовал и в прошлом веке, действует и сейчас.

При этом всегда была и есть возможность открепить цель от одного и закрепить за другим огневым средством или вообще отменить стрельбу. Командир всегда мог вмешаться в боевые действия. Я думаю, что и сейчас эта возможность реализуется. Так что бунта компьютеров или восстания машин не будет. Какой бы там ни был искусственный интеллект, человек всегда оставит за собой возможность вмешаться в его действия, — подчеркнул Ходаренок.

Ранее сообщалось, что ВС РФ проводят тестирование ИИ для защиты подростков от вербовки украинскими спецслужбами. Также среди целей — приспособить нейросети для работы с разведданными и анализа спутниковых снимков.

оружие
искусственный интеллект
Россия
армии
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.