Байден готов к переговорам с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов обсудить с лидером КНДР Ким Чен Ыном вопрос об устранении ядерного оружия на Корейском полуострове, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби японскому информационному агентству Kyodo. Как отмечается издание, это первое подобное заявления со стороны представителей администрации Байдена.

Мы готовы начать переговоры без каких-либо предварительных требований, — подчеркнул Кирби в интервью, отметив, что пока КНДР не ответила на это предложение.

Как сообщили старшие должностные лица, принимающие участие в подготовке трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде, президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль согласятся усилить политику сдерживания КНДР и растущего военного влияния Китая.

Саммит пройдет 18 августа в загородной резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде, расположенной в штате Мэриленд, неподалеку от Вашингтона. Последняя встреча лидеров этих трех стран прошла 21 мая в рамках саммита G7, который состоялся в Хиросиме.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен предположил, что целью поездки Сергея Шойгу в КНДР могли быть переговоры о поставках вооружения. По его словам, министр обороны вряд ли посетил Пхеньян ради отдыха. При этом в Вашингтоне видят, что Москва стремится заручиться поддержкой по данному вопросу в как можно большем количестве стран, добавил Блинкен.