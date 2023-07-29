Госдеп назвал возможную цель визита Шойгу в КНДР Блинкен назвал возможной целью поездки Шойгу в КНДР переговоры о поставках оружия

Фото: МО РФ

Визит министра обороны РФ С. Шойгу в КНДР

Одной из целей поездки министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР могли быть переговоры о поставках оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам американского дипломата, Шойгу вряд ли ездил в Пхеньян отдыхать, передает РИА Новости.

Мы видим, что Россия пытается заручиться поддержкой по оружию везде, где только можно найти <...>. Мы видим это в Северной Корее, как и в Иране, — заявил глава Госдепартамента.

Делегация во главе с Шойгу 25 июля прибыла в КНДР для участия в мероприятиях по случаю 70-летия победы корейского народа в войне 1950–1953 годов. Российский министр обороны посетил военный парад в Пхеньяне, по площади Ким Ир Сена прошли солдаты корейской армии в исторической форме, техника времен войны, советские танки Т-34 и колонна новейших образцов оружия.

В ходе визита Шойгу также провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, на которых обсуждались вопросы региональной и глобальной безопасности. МО РФ заявляло, что визит Шойгу станет важным этапом в развитии сотрудничества двух стран.

Ранее политолог Александр Перенджиев предположил, что у Москвы и Пхеньяна может быть взаимный интерес в военном сотрудничестве, в том числе из-за Японии и Южной Кореи, которые поддерживают Украину в вооруженном конфликте с РФ.