МО КНДР: США перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства

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MGM-140 ATACMS

США с начала года перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, заявил глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам. По его словам, которые приводит ТАСС, этим Штаты ставят ситуацию на грань ядерной войны.

Решить проблему корейского полуострова через переговоры невозможно, сейчас только сила удерживает от ядерного конфликта, — отметили в Минобороны КНДР.

Также министр заявил, что для распространения влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты в качестве предлога используют события на Украине.

Между тем, по данным РИА Новости, в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности Кан Сун Нам сообщил, что Ким Чен Ын в ходе встречи с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу подчеркнул намерение далее развивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности между Москвой и Пхеньяном.

Его обращение к участникам пленарного заседания «Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе» зачитал атташе по вопросам обороны КНДР.

На конференции с речьютакже выступил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что сегодня всего больше стран выражают готовность отстаивать свои традиции, уклад жизни и национальные интересы, что свидетельствует о формировании многополярного мира.

В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал Россию «локомотивом» в борьбе за интересы других независимых стран. По его словам, государство готово бороться с политикой стран Запада по провоцированию локальных конфликтов во всем мире.