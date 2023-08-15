Шойгу: Россия вновь в роли локомотива борется за интересы других стран

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности

России вновь довелось примерить на себя роль «локомотива» в борьбе за интересы других независимых стран, заявил в ходе выступления на Московской конференции по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые цитирует РИА Новости, страны Запада пытаются провоцировать локальные конфликты во всем мире, однако Россия готова бороться с такой политикой.

Так случилось, что роль локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств история вновь отвела России. Запад опасается слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцируя локальные конфликты во всем мире. Цель такой политики — ослабить конкурентов, — сказал Шойгу.

Как утверждает глава Минобороны РФ, Запад стремится сохранить контроль над ресурсами, продвинуть «собственные правила жизни» и помешать объединению несогласных, а потому и провоцирует конфликты во всем мире.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать в технологическом и военно-техническом плане со всеми странами, которые будут отстаивать свою независимость. По его словам, такие страны должны стремиться вместе с РФ строить общую систему безопасности, которая будет способна защитить любое государство.