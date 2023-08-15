Путин заявил о постепенном формировании многополярного мира

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Президент России Владимир Путин

В настоящее время наблюдается формирование многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности. По его словам, которые приводит РИА Новости, особое значение для этого имеют непредвзятые и открытые дискуссии.

Такие открытые, честные, непредвзятые дискуссии сегодня крайне важны и востребованы, потому что всем нам, всему мировому сообществу — именно вместе, на равных — предстоит созидать контуры будущего, — заявил президент России.

Путин также отметил, что все больше государств выражают готовность отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции и уклад жизни. По его словам, в мире также укрепляются новые экономические и политические центры, что свидетельствует о формировании многополярности. Все это способно стать важной основой для стабильного глобального развития, а также для решения важных социальных и экономических проблем, подытожил глава государства.

Как сообщалось ранее, в XI Московской конференции по международной безопасности намерен принять участие министр обороны Китая Ли Шаньфу. Также глава оборонного ведомства КНР планирует посетить Белоруссию.