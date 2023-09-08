Военэксперт объяснил, зачем КНДР построила подлодку с ядерным оружием Военэксперт Суконкин: КНДР построила атомоход для защиты от Южной Кореи и США

Фото: AP/TASS

КНДР спустили на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием

КНДР построила атомную подводную лодку, способную нести тактическое ядерное оружие, для защиты от Южной Кореи, а также от США и Японии, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт отметил, что КНДР считается «форпостом коммунизма» на Дальнем Востоке, признает данный строй единственно возможным и готова его отстаивать.

США после 1953-го не оставляют попыток «демократизировать» КНДР. Плюс у КНДР естественные враги в лице Японии и Южной Кореи. Кстати, Япония, чтоб вы понимали, и для Южной Кореи враг, они пытаются быть на одной стороне, но неразрешимых противоречий хватает. Ядерные ракеты, скорее всего, прячет «горб» подлодки, как на нашем 667-м проекте, — добавил Суконкин.

По его словам, Пхеньян не исключает, что рано или поздно ему придется использовать вооруженные силы.

Торжественная церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, оснащенной тактическим ядерным оружием, была приурочена к предстоящему Дню образования страны, на ней присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Ранее глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна. По его словам, вопрос не в том, будет она или нет, а в том, кто и когда ее начнет. Он отметил, что США с начала года перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, чем ставят ситуацию на грань ядерной войны.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден готов обсудить с лидером КНДР Ким Чен Ыном вопрос об устранении ядерного оружия на Корейском полуострове. Это первое подобное заявления со стороны представителей администрации Байдена.