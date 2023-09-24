ВСУ обстреляли два населенных пункта под Курском Старовойт: ВСУ обстреляли Елизаветовку и Теткино

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram об обстреле украинскими войсками села Елизаветовка и поселка Теткино в Глушковском районе. По его словам, в общей сложности ВСУ выпустили по ним 11 снарядов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Со стороны Украины обстрелян Глушковский район. В деревне Елизаветовке насчитали шесть прилетов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. К счастью, обошлось без пострадавших. Также пять прилетов зафиксировано в поселке Теткино, пострадавших и повреждений нет, — написал глава региона.

Утром 24 сентября Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске. Он добавил, что у здания в результате удара частично повреждена крыша.

По данным Telegram-канала SHOT, в Курске в течение суток были сбиты два БПЛА. Мэр Курска Игорь Куцак подчеркнул, что, несмотря на атаки со стороны ВСУ, все праздничные мероприятия по случаю Дня города состоятся. Он уточнил, что безопасность курян обеспечивают более тысячи человек и 150 единиц техники.

Позднее Главное управление разведки Минобороны Украины взяло на себя ответственность за атаки беспилотников на Курск. В ведомстве заявили, что всего было отправлено два дрона, один из них попал прямо в здание. Минобороны России эту информацию не комментировало.