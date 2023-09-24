Украинская разведка взяла ответственность за удары по Курску ГУР МО Украины взяло ответственность за атаки беспилотников на Курск

Главное управление разведки Минобороны Украины взяло на себя ответственность за атаки беспилотников на Курск, об этом сообщил источник «Украинской правды» в ведомстве. Он подчеркнул, что всего было отправлено два дрона, один из них попал прямо в здание. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Утром 24 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска. По его словам, в результате нападения частично пострадала крыша здания. О пострадавших он не рассказал. Также он не уточнил, какое конкретно административное здание атаковал украинский дрон. Сегодня в Курске отмечается день города.

Позднее Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей Курска сообщил, что в городе прогремела серия взрывов. Они отметили, что после хлопков в небе появился дым. Как уточнил позднее Старовойт, в городе работает ПВО.

По данным Telegram-канала SHOT, в Курске был сбит второй за стуки беспилотник. Мэр Курска Игорь Куцак подчеркнул, что несмотря на атаки со стороны ВСУ, все праздничные мероприятия по случаю дня города состоятся. Он уточнил, что безопасность курян обеспечивают более тысячи человек и 150 единиц техники.