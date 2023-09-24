Бойцы ВСУ угодили в ловушку спецназа РФ: новости СВО на утро 24 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Военнослужащий отряда спецназначения на огневой позиции в Южном секторе специальной военной операции

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесло существенные потери в результате боестолкновения у населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Противник угодил в ловушку, которую устроили бойцы спецназа «Осман». Украинские военные передвигались на бронемашинах MRAP и БМП-2. Техника была уничтожена. Кроме того, ВСУ потеряли около взвода пехоты.

ВСУ потеряли много военной техники в ходе боевых действий в районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области, сообщил командир украинского десантно-штурмового подразделения. По словам офицера, в том районе российские военные уничтожили немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder и американские бронированные машины Stryker, поставленные ВСУ.

ВСУ в ночь на 24 сентября обстреляли Ясиноватую. В 02:30 по городу были выпущены три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Также в ночь на 24 сентября ВСУ дважды обстреляли Донецк. В 00:05 и в 01:00 обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы города. Суммарно по ним было выпущено четыре снаряда этого же калибра.

НАТО может отправить собственный контингент на территорию Украины из-за серьезных неудач ВСУ в противостоянии с ВС РФ, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен. По его мнению, в Москве справедливо считают, что она противостоит Североатлантическому альянсу, а Киев только выступает посредником. Сейчас все дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска, добавил аналитик.

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти решил не исключать из законопроекта об ассигнованиях на оборону на следующий финансовый год $300 млн, предназначенных на обучение военнослужащих ВСУ. Спикер решил дождаться следующей недели, чтобы разобраться с вопросом финансирования Украины комплексно.

Папа римский Франциск предположил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы торговцы оружием. Он также положительно оценил миссию своего посланника кардинала Дзуппи, но при этом не стал скрывать разочарования ходом развития ситуации в регионе.

Власти Саудовской Аравии готовы к продолжению посреднических усилий для урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. По его словам, необходимо приложить все усилия для достижения мира в регионе.

Стало известно, что США публично не объявляют о планах передачи Украине ракет ATACMS большой дальности, чтобы заранее не предупреждать Россию. При этом администрация президента Джо Байдена уже приняла решение о поставках вооружения. Киеву уже в ближайшем будущем передадут небольшую партию оперативно-тактических ракет.

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press ATACMS

Россия полностью разрушит критическую инфраструктуру Украины, и это станет ее ответом на передачу ВСУ американских тактических ракет ATACMS, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, отправка Киеву соответствующих снарядов вряд ли поменяет ситуацию на поле боя, однако послужит сигналом для Москвы.

Отсутствие мощной поддержки пехоты и авиации делает танки Abrams бесполезными для ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, даже тактические маневры в виде внезапного появления не обеспечат результатов в перспективе. По словам эксперта, только первое применение станет внезапным, а после ВС РФ откроют прицельный огонь по западной военной технике.

Москве следует изменить цели операции на Украине из-за немецких танкистов в ВСУ, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, следовало бы объявить страны Североатлантического альянса вражескими. Как объяснил депутат, военные на Западе задним числом оформлялись как уволившиеся в запас, а потом будто бы нанимались в Иностранный легион ВСУ в качестве добровольцев.

Получивший ранение 20-летний украинский сержант, который дезертировал из части после отказа в лечении, рассказал, что больше «не будет мясом» для Украины. Сержант по имени Андрей получил ранение в плечо. В госпитале в Виннице ему удалили не все осколки, а боль и онемения не давали полноценно использовать руку. Врач предложил выписать ему справку о том, что он не пригоден к дальнейшей службе, если заплатит $1500. Позже молодой человек узнал, что в Германии ему могут сделать полноценную операцию. Однако покинуть Украину ему не разрешили, посчитав, что он должен вернуться в часть. Андрей обратился за помощью к своему командиру, но только нарвался на матерную ругань. По словам сержанта, «на этом для него все закончилось».

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