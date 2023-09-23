ВС РФ сожгли танк с немецким экипажем: новости СВО на вечер 23 сентября

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard

Российские военные уничтожили немецкий танк Leopard в зоне проведения спецоперации, сообщил командир разведгруппы ВС РФ с позывным Легенда. Среди членов экипажа были военнослужащие бундесвера. Механик-водитель, получивший тяжелое ранение, стал просить на немецком не стрелять. Легенда рассказал, что немецкий военный впоследствии умер из-за большой потери крови. Перед смертью он выразил сожаление, что согласился участвовать в боях на стороне Киева.

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив два склада с боеприпасами противника. У населенных пунктов Урожайное, Новодонецкое и Приютное были поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

На Донецком направлении расчеты российских огнеметных систем «Солнцепек» поразили скопления украинских войск. Бои развернулись в районе Красногоровки, Клещеевки и Мало-Ильиновки.

Глава подконтрольной Киеву военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Херсоне.

Военкор Евгений Поддубный рассказал, что ВС РФ нанесли серию ударов по тыловой инфраструктуре противника в Одесской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Целью атак были ремонтные базы и склады с вооружением.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru СУ-35 ВКС России

В Министерстве обороны России сообщили, что с 17 по 23 сентября ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по объектам инфраструктуры ВСУ. В частности, были ликвидированы цеха по ремонту бронетанковой и авиационной техники, центры подготовки диверсантов и пункты дислокации наемников.

Киевские власти заявили, что ВСУ полностью зависят от поставок западного вооружения. По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, у Киева нет плана «Б» на тот случай, если внешняя поддержка иссякнет. Он также отметил, что Запад до сих пор не пришел к единому мнению относительно будущего Украины, предпочитая говорить о помощи, но не о победе.

Экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн поставил под сомнение решение Вашингтона в скором времени поставить на Украину танки M1 Abrams. По его мнению, эти машины ничем не лучше немецких Leopard и британских Challenger 2, которые уже уничтожались российскими военными в зоне СВО.

Похожую позицию озвучил и руководитель Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам чиновника, Abrams необходимо использовать в хорошо подготовленных операциях, а для общевойсковых боев они совершенно не подходят.

Буданов также усомнился в эффективности дальнобойных ракет ATACMS, поставки которых все еще ждут на Украине. Как подчеркнул чиновник, такие боеприпасы не в состоянии изменить ситуацию на поле боя. Кроме того, США не намерены передавать Киеву большие объемы ракет.

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press ATACMS

Украинские военные пожаловались на состояние авиапарка. Заместитель командира вертолетной бригады Евгений Кульбида заявил, что имеющиеся в распоряжении армии Ми-8 «лучше подходят для музеев, чем для боевых полетов».

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры уничтожения скоплений бойцов ВСУ в районе Клещеевки на севере ДНР. По словам журналиста, ВСУ несут огромные потери на этом участке фронта.

Украинские войска предприняли попытку наступления на позиции ВС РФ у Клещеевки, но атака провалилась. В бою ВСУ потеряли по меньшей мере 11 солдат, предположительно, из числа мобилизованных.

Еще одна неудачная попытка наступления ВСУ была зафиксирована близ Урожайного. Как рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские военные нейтрализовали большую часть украинской группировки.

В ходе столкновений у Артемовска солдаты армии РФ ликвидировали майора ВСУ Олега Гирчко. По информации эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, офицер командовал батареей 30-й отдельной механизированной бригады.

Российским войскам удалось вернуть контроль над опорными пунктами на границе ДНР и Запорожской области. Военкор Евгений Поддубный сообщил, что противник пытался закрепиться на этом участке линии соприкосновения, но потерпел неудачу.

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