В ДНР заявили о провале наступления ВСУ в районе Урожайного Советник Пушилина Гагин: ВСУ провалили наступление в районе Урожайного

Фото: МО РФ

ВСУ провалили наступление в районе Урожайного на Южнодонецком направлении, сообщил ТАСС советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, ВС РФ уничтожили там большую часть украинской группировки.

ВСУ провалили наступление под Урожайным, вопреки множеству попыток и испытанных тактик успеха не получили. <...> Большая часть наступающей группировки противника была уничтожена, остатки поспешно бежали, — сказал Гагин.

Он отметил, что ВСУ потеряли несколько сотен солдат, при том, что несколько раз формировали резервы на этом участке фронта и оснащали их различной военной техникой.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на Южнодонецком направлении. Кроме того, российские военные ликвидировали солдат и технику украинской армии в районах Урожайного, Новодонецкого и Приютного.

До этого представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили два танка Leopard немецкого производства на Купянском направлении. Также были ликвидированы три автомобиля, а также 20 солдат ВСУ. На Купянском направлении Западная группировка войск нанесла удар по ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Берестовое и Ивановка Харьковской области.