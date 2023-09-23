Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СУ-34 ВКС России

ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Кроме того, российские военные ликвидировали солдат и технику украинской армии в районах Урожайного, Новодонецкого и Приютного.

Авиационными ударами поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новодонецкого, Урожайного и Приютного, уничтожено два склада боеприпасов в Елизаветовке и Константиновке, — сказал Чехов.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили два танка Leopard немецкого производства на Купянском направлении. Кроме того, были ликвидированы три автомобиля, а также 20 солдат ВСУ.

По словам Конашенкова, на Купянском направлении Западная группировка войск нанесла удар по ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Берестовое и Ивановка Харьковской области.

До этого стало известно, что ВС РФ из группировки «Центр» уничтожили опорный пункт на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен из РСЗО БМ-21-1 «Град». Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС РФ ликвидировали полевой склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.