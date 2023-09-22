ВС РФ поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении из РСЗО «Град»

Фото: МО РФ

ВС РФ из группировки «Центр» уничтожили опорный пункт на Краснолиманском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, удар был нанесен из РСЗО БМ-21-1 «Град».

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС РФ ликвидировали полевой склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. По его словам, пункт был обнаружен аэроразведкой, затем по нему нанесли огневое поражение.

До этого Марочко отмечал, что командование Вооруженных сил Украины наращивает силы и планирует создать новые ударные группы на Купянском направлении. Он отметил, что всего планируется создать два таких подразделения. В случае поступления боевого распоряжения они могут атаковать российские позиции с флангов, взяв военнослужащих в полукольцо, считает эксперт.

Кроме того, сообщалось, что российские ударные беспилотники атаковали украинскую штурмовую группу в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Как утверждает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, противник понес большие потери. Кроме того, российским войскам удалось уничтожить пункт боепитания ВСУ под населенным пунктом Синьковка. Это позволило лишить украинские подразделения боеприпасов.