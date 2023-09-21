Российские войска устроили ВСУ под Синьковкой «патронное голодание» МО: российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой, об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Этот населенный пункт находится в нескольких километрах на северо-восток от Купянска, бои за него начались в августе и продолжаются до настоящего времени.

На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Запад» поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад и подразделений территориальной обороны в районе сел Синьковка, Кисловка, Берестовое. <...> Уничтожен пункт боепитания 115-й механизированной бригады в районе села Синьковка, — сообщил Зыбинский.

Ранее он рассказал, что вертолеты и штурмовики группировки «Запад» нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по живой силе и технике украинской армии на Купянском направлении. Также российские военные отразили две штурмовые атаки ВСУ в направлении села Берестовое.

В Минобороны РФ также сообщили, что подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Бойцы ВС России отразили три атаки украинских войск в районе населенного пункта Новоегоровка. Потери противника, по данным ведомства, составили до 100 человек.