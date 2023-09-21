В ЛНР заявили о ликвидации склада боеприпасов ВСУ Марочко: ликвидирован склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ ликвидировали полевой склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, пункт был обнаружен аэроразведкой, затем по нему нанесли огневое поражение.

В районе Серебрянского лесничества в ходе аэроразведки был выявлен полевой склад боеприпасов для гаубичной артиллерии националистов из 12-й бригады специального назначения вооруженных формирований Украины, — сказал Марочко.

Ранее он сообщил, что командование Вооруженных сил Украины наращивает силы и планирует создать новые ударные группы на Купянском направлении. Он отметил, что всего планируется создать два таких подразделения. В случае поступления боевого распоряжения они могут атаковать российские позиции с флангов, взяв военнослужащих в полукольцо, считает эксперт.

До этого стало известно, что российские ударные беспилотники атаковали украинскую штурмовую группу в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Как утверждает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, противник понес большие потери. Кроме того, российским войскам удалось уничтожить пункт боепитания ВСУ под населенным пунктом Синьковка. Это позволило лишить украинские подразделения боеприпасов.